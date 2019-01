Trapani: controlli antidroga, due arresti e due denunce

19 Gennaio 2019 10:36

Sicilia: è di due arresti e di due denunce il bilancio di una operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Trapani

E’ di due arresti e di due denunce il bilancio di una operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Trapani. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio “mirato alla lotta al consumo e allo spaccio di droghe nonché al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope”, i Carabinieri hanno tratto in arresto due persone per la detenzione di sostanze stupefacenti e denunciate all’Autorità Giudiziaria altre due perché sorprese alla guida sotto effetto di droghe. In manette, sono finiti il trentaquattrenne alcamese Leonardo Oddo e il quarantacinquenne Vincenzo messina, di Partinico, entrambi già noti ai Carabinieri poiché gravati da precedenti di polizia. All’interno dell’abitazione di Oddo i Carabinieri hanno trovato 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in 58 dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio illegale, oltre all’attrezzatura per la pesatura ed il confezionamento delle stesse. Messina è stato invece intercettato nel Comune di Castellammare del Golfo mentre transitava a bordo della propria autovettura, all’interno della quale trasportava un panetto di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che, nonostante abilmente occultato, non sfuggiva alla perquisizione dei Carabinieri. “I due spacciatori sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo essere stati accompagnati presso la Caserma dei Carabinieri di Alcamo per le incombenze di rito, sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”, dicono i militari.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo