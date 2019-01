Emergenza tir e piano urbano del traffico a Messina: si riunisce la I Commissione

21 Gennaio 2019 12:24

Emergenza tir a Messina: si riunisce la Commissione mobilità urbana

La seduta odierna della Commissione mobilità urbana, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, era stata convocata per avviare il dibattito politico dopo l’orientativa scadenza della consegna del PUT prevista per il 15 gennaio da parte della società esterna incaricata.

“La Commissione – precisa Gioveni – si è subito premurata di convocare l’Amministrazione (oggi assente giustificata) a dimostrazione della volontà politica di voler pianificare, una volta preso atto del PUT, alcuni interventi e provvedimenti che interesseranno a breve la mobilità urbana; fra questi l’istituzione di un’isola pedonale permanente in centro e la viabilità a Torre Faro in vista di un possibile piano parcheggi estivo.

Il vicesindaco Mondello – prosegue il Presidente – ha fatto tuttavia pervenire una nota alla presidenza con la quale ha comunicato di non aver ricevuto ancora il piano urbano del traffico da parte della società, seppur i tempi per la ricezione degli atti si prevedono ormai imminenti.

Pertanto – conclude Gioveni – la Commissione si è determinata di rimandare l’argomento PUT all’atto in cui gli atti saranno depositati in assessorato e nella prossima seduta, come già annunciato ieri, di affrontare l’annosa problematica dell’emergenza tir in città”.

