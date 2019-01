Terremoto Etna: consegnate varie tonnellate di beni di prima necessità per l’infanzia alle famiglie

16 Gennaio 2019 12:48

Beni di prima necessità dedicati all’infanzia, come omogenizzati, pannolini, latte e biscotti. E’ questo il contributo che Ard Discount Sicilia, attraverso la consortile Ergon, ha deciso di dare per sostenere i terremotati della provincia di Catania che nelle ultime settimane stanno purtroppo vivendo continui momenti di paura a causa delle ripetute scosse telluriche.

Attraverso il gruppo di Protezione Ciivle “Alfa 1” di Chiaramonte Gulfi, le derrate e altre provviste sono state consegnate ai rappresentanti del Comune di Zafferana Etnea per essere ridistribuite tra le famiglie che ne necessitano. Proprio nei giorni scorsi era partito un appello per ottenere questi beni di prima necessità soprattutto per alcune famiglie con minori che erano residenti a Fleri, una frazione urbana di Zafferana Etnea, tra le più colpite dal terremoto.

“La solidarietà è uno dei valori di Ergon e non potevamo non essere in prima linea dopo il dramma che stanno vivendo molte famiglie terremotate – spiega Concetta Lo Magno, direttrice ufficio marketing – La nostra azienda ha subito contattato la Protezione Civile per mettere a disposizione i beni di prima necessità più utili. Ci hanno indicato le priorità e con l’insegna Ard Discount abbiamo messo a disposizione quanto di più necessario per le famiglie con bambini. Un modo per stare concretamente vicini a queste persone che stanno vivendo una situazione di certo non facile considerate anche le rigide temperature, con la speranza di essere stati d’aiuto e con l’augurio di poter tornare alla normalità prima possibile”.

