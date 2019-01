Terremoto Catania: nelle zone colpite dal sisma anche una task force dell’Ordine Ingegneri di Messina

4 Gennaio 2019 18:19

Una squadra di ingegneri dell’Ordine di Messina a lavoro nelle zone di Catania colpite dal terremoto

C’è anche una squadra dell’Ordine Ingegneri di Messina nei territori della provincia di Catania colpiti dal sisma dello scorso 26 dicembre. Gli ingegneri sono a lavoro sul territorio dal 2 gennaio scorso e stanno dando un contributo significativo per le attività di prevenzione e messa in sicurezza. Si tratta di una squadra altamente specializzata nel settore: “L’ingegnere Cosimo Sanfilippo- spiega il presidente Francesco Triolo- ha avuto modo di contattare oltre 50 Ingegneri che fanno parte di gruppi che avevano gia’ maturato esperienza nei territori gia’ colpiti da terremoti“. La squadra in azione nel catanese era quindi pronta a fronteggiare l’emergenza post terremoto: “la formazione acquisita durante la preparazione all’iniziativa “Diamoci una Scossa”, il mese della Prevenzione Sismica e i tanti corsi organizzati dall’Ordine, hanno fatto si’ che gli ‘Ingegneri Peloritani per le Emergenze’ fossero pronti a situazioni simili. Non esiste per loro giorno di festa o ricorrenza. Prevenzione e Sicurezza le parole d’ordine”.