Terme di Acireale, assessorato: “Nessun dietrofront, i fondi sono stanziati nel Collegato”

29 Gennaio 2019 20:57

L’assessorato: “I fondi per la valorizzazione delle terme di Acireale sono appostati nel Collegato alla Legge di Stabilità”

“Nessun dietrofront del governo regionale. I fondi per la valorizzazione delle terme di Acireale sono appostati nel Collegato alla Legge di Stabilità”. Così l’assessorato regionale all’Economia in merito alle notizie relative al taglio dei fondi previsti dal disegno di legge di Stabilità all’esame, in queste ore, della commissione Bilancio dell’Ars.

L’assessorato precisa che “si tratta dell’autorizzazione a contrarre un mutuo, affinché la Regione possa acquistare gli immobili ancora di proprietà della stessa società, per poi emanare un bando per la loro valorizzazione”.

“Il governo regionale – conclude una nota – rispetterà l’impegno che aveva assunto di procedere all’acquisto, tramite mutuo, degli immobili delle terme di Acireale e Sciacca e arrivare al bando nei prossimi mesi”.

