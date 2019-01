Tajani: “le infrastrutture non possono fermarsi a Salerno. Manca l’alta velocità in Calabria e Sicilia”

22 Gennaio 2019 22:38

“Le infrastrutture non possono fermarsi a Salerno. Manca l’alta velocità in Calabria, in Puglia, in Basilicata, Sicilia e Sardegna. Come non è giusto che una regione come la Sicilia abbia una finta autostrada che colleghi le due città più importanti. E non si posso aver tempi biblici: se e’ vero che si può ricostruire il ponte di Genova dopo un anno, non vedo perchè un ponte sulla Palermo-Catania debba essere sistemato in quattro anni. Non ci possono essere disparità tra cittadini italiani del Nord e del Sud“. Ecco le parole del Parlamento europeo Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, in visita a Palermo. “Non e’ giusto che qui non ci siano porti che abbiano le capacita’ di attrarre le navi che arrivano da Suez – ha proseguito – Ci sono tante opportunità da poter cogliere, e avere un sistema infrastrutturale efficiente significa attirare turisti e investimenti”. Tajani ha poi detto di condividere “l’idea del governo regionale siciliano, nell’Isola bisognerebbe avere due societa’ aeroportuali che accorpino i due scali della Sicilia occidentale e gli altri due di quella orientale”. “L’Isola ha bisogno di compiere un balzo in avanti e nel rispetto totale del principio di autonomia, lo Stato e l’Europa possono e devono di più. Ecco perche’ ho pensato a un piano che raccolga tutti i fondi europei per un fondo che potrebbe arrivare a una ventina di miliardi e che potrebbe avere un effetto leva di circa 200 miliardi, per realizzare infrastrutture interregionali, per collegare meglio l’intera Italia meridionale“.

