Sicilia, strage di via D’Amelio. Scarpinato: “Deficit istituzionale gravissimo su un pentito”

9 Gennaio 2019 19:39

Sicilia, strage di via D’Amelio. Il Procuratore Scarpinato: “C’è stato un deficit istituzionale gravissimo sul pentito Vincenzo Scarantino”

“C’è stato deficit istituzionale gravissimo. Perché quando i pm Bocassini e Saieva scrivono di ritenere il pentito Vicenzo Scarantino non attendibile, c’era un soggetto istituzionale preposto a evitare la diaspora. E si chiama Procura nazionale antimafia. Non era possibile che una Procura dicesse che Scarantino era credibile e un’altra, Palermo, affermasse il contrario. Questo deficit ha impedito di prendere una decisione. In quel momento e anche dopo la Procura nazionale antimafia non è intervenuta“. È quanto ha dichiarato il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo all’ incontro-dibattito alla Feltrinelli di Palermo sul depistaggio della strage di via D’Amelio.

