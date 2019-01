Sissy Trovato, nel 2012 vinse il primo scudetto di calcio a 5 femminile con la Pro Reggina

13 Gennaio 2019 20:24

Sissy Trovato, il cordoglio di Andrea Montemurro: la giovane reggina aveva vinto il primo scudetto di calcio a 5 femminile con la squadra amaranto

Il calcio a 5 italiano piange la scomparsa di Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy. Con la Pro Reggina, Sissy vinse il primo scudetto nella storia della Serie A femminile, quello del 2012. Era in coma dal novembre 2016: ha lottato, sostenuta da tutto il mondo del futsal. Nel 2017, in occasione della Final Eight di Coppa Italia di Serie A femminile giocata a Lamezia, il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro aveva offerto un contributo per le cure della ragazza. “A nome mio e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque, esprimo le condoglianze alla famiglia Trovato Mazza, in un momento di immenso dolore – le parole del presidente Montemurro -. SISSY, il futsal italiano non ti dimentichera’”. Prima delle gare di Serie A e Serie A2 femminile in programma oggi, su tutti i campi verra’ osservato un minuto di raccoglimento.

