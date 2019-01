Messina: solidarietà del PD al sindaco di Troina

13 Gennaio 2019 14:35

Il segretario provinciale del Pd di Messina Starvaggi: commenta la lettera che il sindaco di Troina Fabio Venezia ha scritto al presidente della repubblica Sergio Mattarella: “Fabio non sarà lasciato solo”

“Piena solidarietà al sindaco Fabio Venezia, il cui coraggio nel denunciare la mafia dei Nebrodi, lo ha privato da quattro anni di una vita normale, ma non lo ha mai fermato dal continuare a combattere per sradicare il malaffare dai territori in cui vive”.

Così Paolo Starvaggi, segretario provinciale del Pd di Messina, commenta la lettera che il sindaco di Troina Fabio Venezia ha scritto al presidente della repubblica Sergio Mattarella.

“Fabio vive da quattro anni sotto scorta, ha denunciato gli affari illeciti della mafia, annullato gare d’appalto, ha licenziato dipendenti che non hanno fatto il proprio dovere, accompagnato imprenditori a denunciare, sottratto migliaia di ettari di terreni demaniali alla gestione di famiglia contigue alla criminalità organizzata, che per anni hanno lucrato ottenendo ingenti fondi europei destinati all’agricoltura. E tutto quello che ne ha ottenuto – dichiara Starvaggi – è stato un assordante silenzio da parte delle istituzioni che invece avrebbero dovuto proteggerlo e spalleggiarlo nella sua lotta.

Solo Peppe Antoci ha avuto la sensibilità e l’intuito di raccogliere le preoccupazioni del Sindaco di Troina, impegnandosi con competenza e con coraggio nel concepire e fare diventare legge il Protocollo Antoci, rinunciando con generosità ad una vita normale in luogo di una vita blindata e diventando anch’egli nemico giurato della criminalità e bersaglio di ingiusti tentativi di delegittimazione.

Dopo tante battaglie, nulla sembra essere cambiato: soggetti raggiunti da interdittiva antimafia prefettizia continuano a far pascolare senza alcun titolo i propri armenti nei boschi di proprietà del Comune di Troina e gestiti dall’azienda silvo-pastorale”.

“Oggi, in un sussulto di dignità che le istituzioni hanno dimostrato invece di non possedere, Fabio Venezia ha scritto al presidente della Repubblica, annunciando senza alcun intento polemico ma con la fermezza di chi difende le sue ragioni, che consegnerà al prefetto la fascia tricolore che avuto l’onore di indossare in questi difficili anni, rassegnando le dimissioni da sindaco”, spiega il segretario dei Democratici messinesi.

“Sappia, l’amico Fabio, che il Pd di Messina è con lui e non lo lascerà solo – annuncia Starvaggi – Oggi Domenica 13, i deputati nazionale e regionale Pietro Navarra e Franco De Domenico, saranno a Troina, per partecipare ad una manifestazione di solidarietà, a discutere delle interrogazioni che nei prossimi giorni presenteranno alla Camera dei Deputati e alla Regione Siciliana. Tutto il partito messinese è con lui. E’ una battaglia che non va combattuta da soli, la sua. Il Pd messinese sarà al suo fianco”, conclude il segretario provinciale del Pd di Messina.

