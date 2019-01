Reggio Calabria: domani la presentazione del romanzo “Lumache” a Siderno

1 Gennaio 2019 23:00

A Siderno la presentazione del romanzo “Lumache”, vero e proprio fenomeno letterario dell’anno appena trascorso

Anno nuovo, “vave vecchie”. Il 2019 dello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” si apre con l’incontro con Antonio Tassone e Anton Francesco Milicia, autori del romanzo “Lumache” (2018, Città del Sole edizioni), vero e proprio fenomeno letterario dell’anno appena trascorso. Insieme a Gianluca Albanese, gli autori di questo thriller-noir a tinte ironiche tracceranno un bilancio del primo semestre di diffusione e lettura del libro, rivolgendosi in particolare al pubblico fatto dai tanti conterranei sparsi in giro per l’Italia che sono qui per trascorrere le festività di fine anno e che vogliono conoscere più da vicino quest’opera che tanto ha fatto parlare di sè e le cui vicende scaturiscono dalle tante “vave” lanciate addosso ai protagonisti della vita pubblica (e spesso anche privata) di un piccolo centro costiero della nostra zona. Appuntamento, dunque, a mercoledì 2 gennaio alle 17,30 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri”.