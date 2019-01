Sicilia, accecato dalla gelosia sfonda la porta di casa e aggredisce la compagna: lei lancia sos su Whastapp ai Carabinieri e si salva

22 Gennaio 2019 20:40

Attimi di paura in Sicilia per un altra donna vittima di violenza: la vittima è riuscita a salvarsi grazie ad un messaggio su whastapp inviato al maresciallo dei Carabinieri. 47enne arrestato

Un messaggio whastapp le ha salvato la vita. È successo ad una donna di Gravina di Catania, in Sicilia, che si è trovata faccia a faccia con il suo aggressore, l’ex compagno. L’uomo, un 47enne, aveva scavalcato la recinzione di casa e sfondato la porta dell’abitazione, accecato dall’idea che la donna fosse in compagnia di un amante. Il 47enne l’ha aggredita brutalmente e ha cercato di costringerla a seguirlo. Prontamente la donna ha inviato un messaggio al maresciallo dei carabinieri. La donna aveva già presentato denuncia nei confronti dell’uomo. Ricevuto il messaggio il maresciallo ha attivato la centrale operative dalla Compagnia di Gravina e sul posto sono arrivati gli agenti del nucleo radiomobile. Il 47 è stato bloccato, processato per direttissima e sottoposto ai domiciliari. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Catania, dove è attivo il codice rosa per le donne vittime di violenza. I medici hanno riscontrato diversi traumi in varie parti del corpo. Le ferite sono state giudicate guaribili in una decina di giorni.

