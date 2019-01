22 Gennaio 2019 19:50

Sicilia, al vaglio l’ipotesi di far slittare il termine ultimo delle votazioni nei circoli

Potrebbe slittare a sabato prossimo il termine entro i quale i circoli PD voteranno per selezionare i tre candidati in corsa alle primarie. La decisione della Commissione nazionale del congresso potrebbe arrivare entro oggi o al massimo domani mattina. In Sicilia, nessun circolo ha votato e in altri circoli si sono riscontrate difficoltà di voto per le avverse condizioni meteo.

