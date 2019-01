Non si presenta all’altare, giallo in Sicilia: trovato cadavere carbonizzato di un uomo in un’auto

6 Gennaio 2019 10:04

Giallo in Sicilia, fa saltare le nozze e non si presenta all’altare: trovato il cadavere carbonizzato di un uomo in un’auto

È giallo in Sicilia sull’identità dell’uomo trovato carbonizzato in un’auto. Il corpo senza vita è stato trovato a Salemi, nella zona di Piano dei Rizzi, all’interno di un’auto di Francecesco Ciaravolo. L’uomo il 29 dicembre scorso non si è presentato alle nozze che si sarebbero dovute celebrare a Castelvetrano. I carabinieri indagano per accertare che il corpo carbonizzato sia effettivamente quello di Ciaravolo. Al momento, viste le condizioni, il cadavere non è ancora stato identificato. Intanto i parenti dell’uomo non hanno avuto ancora notizie del mancato sposo.