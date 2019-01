Efferato delitto in Sicilia: donna uccide a coltellate il marito nel sonno

23 Gennaio 2019 14:00

Sicilia, uccide il marito a coltellate e poi si presenta in commissariato

Efferato delitto in Sicilia. Una donna a Partinico, nel palermitano, ha ucciso il marito a coltellate. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita a morte mentre dormiva. La donna si è presentata spontaneamente in commissariato per raccontare tutto agli inquirenti. Sembrerebbe che la coppia fosse separata in casa da qualche tempo. I due ex coniugi condividevano l’appartamento di Partinico, dove si è consumata la tragedia. In corso le indagini della polizia per ricostruire la dinamica del delitto.

