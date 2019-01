Sicilia: dalla Regione 2 milioni per il servizio scolastico per disabili, fondi anche per Messina

8 Gennaio 2019 19:53

Sicilia, dalla Regione 2 milioni per i disabili: fondi anche per Messina. L’assessore Ippolito: “Nessuna interruzione fino alla fine dell’anno”

L’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali stanzia i fondi per i servizi scolastici per i disabili. Le somme sono in attesa dell’approvazione del bilancio e, spiega l’assessore Ippolito: “Si tratta delle somme per le attività scolastiche relative agli alunni con disabilità che comprendono i servizi di trasporto, igienico-personale e di assistenza alla comunicazione. Queste attività- aggiunge-non possono e anzi non devono essere interrotte trattandosi di servizio pubblico essenziale”. “Ancora una volta – continua – posso rassicurare le famiglie che il servizio sarà mantenuto fino alla fine dell’anno scolastico senza alcuna interruzione”. I primi due milioni di euro saranno ripartiti in 300 mila per Catania, 440 a Messina, 390 a Palermo, 140 ad Agrigento, 86 a Caltanissetta, 51 ad Enna, 158 a Ragusa, 97 a Siracusa e 240 a Trapani.

