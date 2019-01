Sea Watch, Fava: “Dai sindaci della Sicilia segnali di umanità. Si facciano sbarcare i naufraghi”

25 Gennaio 2019 14:47

Sea Watch, Fava: “A questi sindaci e alle loro comunità deve arrivare forte il sostegno della Sicilia che non si arrende ad un clima di odio e paura e che non dimentica la propria storia”

“Da Palermo a Siracusa, passando per Pozzallo, tanti segnali importanti arrivano dai sindaci siciliani che chiedono di aprire i porti e fare sbarcare i naufraghi che da giorni sono in balia del mare sull’imbarcazione della ong.

A questi sindaci e alle loro comunità deve arrivare forte il sostegno della Sicilia che non si arrende ad un clima di odio e paura e che non dimentica la propria storia. Le minacce alla nostra isola non giungono certamente da uomini e donne allo stremo in fuga da guerre e fame, ma da un governo nazionale con la bava alla bocca che continua a drenare risorse e tagliare a welfare e investimenti.” Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Regionale Antimafia, Claudio Fava.

