Sicilia, Sea Watch. Faraone (PD): “47 esseri umani tenuti in ostaggio da Salvini e Di Maio”

29 Gennaio 2019 10:36

Il segretario Dem in Sicilia racconta la prima giornata della staffetta democratica sulla Sea Watch: “Abbiamo scelto di essere accanto ai disperati, testimoni oculari di un’ingiustizia di Stato”

“Ci sono 47 esseri umani sequestrati da Salvini e da Di Maio. Ci sono 3 bagni saturi e puzzolenti, niente acqua calda e una stanza per tutti. Ci sono cose che prescindono dai colori politici, che non possono diventare merce elettorale, le vite, la dignità dell’uomo, la solidarietà, il buonsenso. E invece oggi abbiamo avuto la dimostrazione che ci sono loro, gli ultimi, e c’è il Potere, il Potere di tenerli lì, di farli soffrire lì”.

Lo ha scritto su Facebook, il senatore del Pd e segretario regionale dem in Sicilia Davide Faraone, raccontando la prima giornata della staffetta democratica sulla Sea Watch.

”Con i parlamentari del Pd abbiamo scelto di essere accanto ai disperati, di essere testimoni oculari di una ingiustizia di Stato. Non abbiamo fatto un blitz sul gommone. Abbiamo incontrato lo Stato, il Prefetto di Siracusa, il comandante della capitaneria di porto. Ci hanno autorizzato a salire a bordo della Sea Watch. Non per cortesia, ma per legge. Ci hanno pure consigliato di prendere una imbarcazione privata e ci hanno scortato sino alla nave, salvo poi scoprire da una nota, qualche ora dopo, che la Prefettura non ci avrebbe mai autorizzato. E scendendo dalla Sea Watch, poi, scoprire di essere indagati per aver violato la legge. Di aver disubbidito. Naturalmente – conclude il segretario – le questioni legali li affronteremo nelle sedi opportune, così come l’esposto alla Procura della Repubblica che scriveremo e depositeremo presto. Ma non è questo quello che mi rimane di questa giornata a Siracusa. C’è qualcosa di più importante che conservo e che i cinici non potranno mai capire. Oggi ho capito che noi stiamo dalla parte giusta. Indagateci tutti, riempiteci di odio sui social. Noi stiamo con gli ultimi, di qualsiasi colore siano. A Siracusa e in qualsiasi altro posto del mondo dove la civiltà muore”.

