Sicilia: scuole chiuse anche domani per il freddo

7 Gennaio 2019 16:47

Scuole chiuse in Sicilia, nel Catanese, per le temperature particolarmente rigide

Rimarranno chiuse anche domani a Bronte, nel Catanese le scuole a causa del maltempo. Il vice sindaco Gaetano Messina, dopo aver disposto la chiusura delle scuole per oggi, visto il perdurare delle temperature particolarmente rigide, ha deciso di prorogare l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche a domani. “Ci preoccupa particolarmente il ghiaccio – afferma il vice sindaco – ringrazio la Protezione civile del Comune per l’egregio lavoro svolto in questi giorni, lavoro che ci ha consentito di liberare dalla neve la maggior parte delle strade e gli accessi ai principali edifici pubblici di Bronte. Ci preoccupa pero’ il gelo notturno che rischia di trasformare le strade bagnate in pericolosissime lastre di ghiaccio”.

