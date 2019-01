8 Gennaio 2019 20:22

Scioperano i lavoratori di Liberty Lines in Sicilia

Scioperano i lavoratori di Liberty Lines in Sicilia. Lo comunica in una nota Cisal Federmar a firma del segretariopronvinciale di Messina Sebastiano Previti e del segretario di Palermo-Trapani Antonella Di Maio: “Visto lo stato di agitazione inoltrato il giorno 01.12.2018, atteso che ad oggi nessuna convocazione è stata effettuata dalla società Liberty Lines spa per le procedure di raffreddamento– si legge- indice lo sciopero di 24 ore per il giorno 18.01.2019 nel rispetto della normativa della legge 146/90 sulla garanzia dei servizi minimi essenziali, nonché, ai sensi dell’ art. 10 dell’accordo sindacale, in tema di prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, siglato dalle OOSS maggiormente rappresentative in azienda in data 13.11.2017. Si invita l’azienda a fornire, quindi, informazioni all’utenza sugli eventuali disagi legati all’azione di sciopero”.

