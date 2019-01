Saldi invernali al via, parte la caccia all’affare in Sicilia: ma è già un flop, ogni famiglia spenderà in media 260 euro

2 Gennaio 2019 11:54

Sicilia e Basilicata sono le prime regioni in Italia in cui da oggi prendono il via i saldi autunnali. Nel resto d’Italia la corsa all’affare scatterà il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, seguendo le indicazioni di Federmoda Italia. Sull’isola In è prevista una spesa pro capite stimata tra i 110/125 euro e di 230/260 a famiglia, una cifra inferiore rispetto alla media nazionale, dove la spesa si aggirerà sui 140 euro pro capite e 325 euro a famiglia. “Prevediamo una sostanziale tenuta di spesa rispetto allo scorso anno nonostante il clima di fiducia sia peggiorato e si avverta la debolezza della domanda delle famiglie- ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo-. Le incertezze sulle prospettive economiche e i segnali di rallentamento del mercato del lavoro stanno determinando, ormai da mesi, comportamenti molto prudenti in materia di scelte di consumo. Nel complesso il fragile profilo dei consumi colpirà anche i saldi”. Per Confcommercio Palermo, le vendite di questi giorni saranno comunque un’ottima occasione “per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva. Gia in occasione del ‘Black Friday’ di fine novembre– ricorda Di Dio- i consumatori sono stati attratti dalle offerte, i saldi hanno un ‘appeal’ fortissimo soprattutto per i saldi invernali in cui si possono comprare tanti prodotti interessanti”.