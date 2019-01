10 Gennaio 2019 16:12

I ministeri della Salute e dell’Economia approvano il piano del Governo Musumeci: la nuove rete ospedaliera in Sicilia potrà dare 5000 nuovi posti di lavoro

Da Roma arriva l’ok per la rete ospedaliera in Sicilia. I ministeri dell’Economia e della Salute hanno approvato il piano presentato dal governo Musumeci, che prevede 1700 posti letto in più e la riduzione di circa 200 primari. Adesso sarà competenza dell’assessoreto alla Salute di Razza l’approvazione definitiva della rete, che potrebbe quindi sancire l’avvio dei concorsi per oltre 5000 posti di lavoro nella sanità in Sicilia.

