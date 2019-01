Sicilia, la Regione innalza all’80% i risarcimenti per le aziende danneggiate dalla nevicata del 2015

3 Gennaio 2019 20:31

80% del risarcimento per i danni subiti dalle aziende agricole in Sicilia per l’eccezionale nevicata del 2015

La Regione Siciliana ha deciso di innalzare dal 38,26 all’80% il contributo per i danni della nevicata del 31 dicembre 2014 e dell’1 gennaio 2015, che colpì 30 aziende agricole tra Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. Il contributo servirà per risarcire le spese di reimpianto delle serre.

“A distanza di 4 anni esatti si conclude una procedura molto delicata, soprattutto per i danni ingenti che hanno subito i nostri agricoltori all’epoca dei fatti”– commenta soddisfatto il sindaco di Pachino Roberto Bruno. Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera “per essere riusciti a completare un iter non semplice e a far passare il giusto principio dell’eccezionalita’ dell’evento atmosferico, che ci ha consentito di risarcire l’80 per cento dei danni subiti dalle aziende che, documentazione alla mano, hanno ripristinato le proprie strutture danneggiate”.