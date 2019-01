Sicilia: lo stato chiede ai Riina le spese per il carcere

7 Gennaio 2019 22:30

Ai parenti del padrino corleonese, Totò Riina, morto il 17 novembre 2017, è stata notificata da Riscossione Sicilia una cartella esattoriale di circa 2 milioni di euro per le spese sostenute per il mantenimento in carcere del capomafia.

