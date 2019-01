Sicilia: IBL Banca apre una nuova filiale a Catania

29 Gennaio 2019 15:08

La Sicilia rappresenta il 14,1% del totale erogato di IBL Banca: aperta una nuova filiale in via Etnea a Catania

IBL Banca, leader in Italia per i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha aperto la nuova filiale a Catania, in Via Etnea 636, la seconda in città e la sesta nella regione siciliana. La Sicilia rappresenta il 14,1% dell’erogato totale di IBL Banca. A livello provinciale, Palermo, con due filiali, ha il primo posto per quota di mercato, con il 31,6% del totale. Sono 53 le filiali del Gruppo IBL Banca a livello nazionale e la Sicilia, a quota 6, è la terza regione in Italia per numero di sedi, dopo il Lazio e la Lombardia. La nuova apertura a Catania risponde all’obiettivo di potenziamento della rete sul territorio e conferma l’importanza per la banca di mantenere e incrementare la relazione diretta con la clientela. Nella filiale è disponibile una gamma diversificata di prodotti di finanziamento, in cui la banca è specializzata e che si rivolgono in particolare a lavoratori dipendenti e pensionati. Inoltre, è possibile richiedere mutui per acquisto, ristrutturazione della casa e per altre finalità e polizze assicurative per casa, auto, famiglia. IBL Banca propone anche prodotti di risparmio quali i conti deposito per ottimizzare il rendimento della liquidità. Nei primi nove mesi del 2018, IBL Banca vede gli impieghi alla clientela raggiungere i 2,7 miliardi di euro. In parallelo, la raccolta tra diretta e indiretta si è attestata a 3,6 miliardi di euro. Il totale dell’attivo sfiora i 6 miliardi di euro. Il Gruppo chiude il terzo trimestre con un utile netto di 37,2 milioni di euro. Nel periodo migliorano ancora gli indici di vigilanza prudenziale: il CET 1 Ratio si attesta al 12% e il Total Capital Ratio al 13,9%, ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE.

“Con la nuova filiale di Catania proseguiamo il nostro percorso di consolidamento in quelle aree in cui registriamo una maggiore domanda dei nostri prodotti. Essere presenti sul territorio e costruire una relazione diretta con la clientela continua ad essere una priorità per IBL Banca. Grazie alla nostra esperienza, siamo diventati un punto di riferimento nel settore dei finanziamenti personali e, oltre ad un’offerta trasparente e conveniente, mettiamo a disposizione delle famiglie quella consulenza diretta che consente di scegliere in modo responsabile le soluzioni più adatte” ha spiegato Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca.

Valuta questo articolo