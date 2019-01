Sicilia, Musumeci prepara il rimpasto della  Giunta: “Avverrà prima delle elezioni europee”

18 Gennaio 2019 17:40

Sicilia, Musumeci annuncia il rimpasto della Giunta: “Sarà prima delle elezioni europee e avverrà in funzione della geografia dell’Ars”

Musumeci prepara il rimpasto della Giunta e il cambio della compagine di governo avverrà prima delle elezioni europee. Lo ha annunciato il governatore durante un incontro con i giornalisti a Palazzo d’Orleans. Silenzio al momento su come cambierà il volto della giunta. “Il rimpasto- ha detto Musumeci- avverrà in funzione della geografia dell’Assemblea regionale”. “Avevo già anticipato questa esigenza – ha aggiunto- Siamo in perfetta sintonia con Forza Italia, mi fa piacere che condivida impostazione”. Musumeci ha inoltre sottolineato che “le scelte del Parlamento meritano sempre rispetto da parte del governo che ha trasmesso all’Ars la legge di bilancio e la legge di stabilità già il 20 dicembre, questo non avveniva da qualche anno”.

