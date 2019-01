Sicilia, la figlia di Riina apre un ristorante a Parigi e lo chiama “Corleone”. Il sindaco: “Chi ha massacrato la città non usi il nome del paese”

8 Gennaio 2019 16:46

Sicilia, la figlia di Riina apre un ristorante a Parigi e lo chiama “Corleone”. Sindaco su tutte le furie: “È inaccettabile”

“E’ inaccettabile che chi ha massacrato Corleone, contribuendo a marchiarla in maniera infame, oggi possa usare il nome del Paese per trarne vantaggio economico“. A dirlo all’Adnkronos è Nicolò Nicolosi, il neo sindaco di Corleone, commentando la notizia dell’apertura a Parigi del ristorante dell’ultimogenita del boss Lucia Riina.

La figlia del capo dei capi ha aperto il suo nuovo locale in Rue Daru e lo ha chiamato “Corleone”. “Negli anni abbiamo assistito spesso all’abuso del ‘marchio’ Corleone, servito per promuovere beni di ogni tipo – aggiunge il sindaco-. Se questo uso viene fatto da aziende in regola, da persone perbene per far conoscere nel mondo le eccellenze del territorio, non possiamo che esserne felici. Non è ammissibile, invece, che a usare il nome del paese sia chi ha maltrattato Corleone, siano persone legate al boss Totò Riina, come in questo caso”. Il sindaco si dice pronto a fare di tutto per “neutralizzare questa iniziativa“: “metteremo in campo le armi di cui la legge ci dota“. Lo Statuto comunale di Corleone impone anche dei limiti all’uso dello stemma del Paese, che raffigura un leone rampante con il cuore. “Verificherò questo aspetto e vedremo se in qualche modo potremo bloccarne l’uso“- ha concluso il sindaco.

