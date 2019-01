Sicilia: dipendenti del Cas senza rinnovo contrattuale dal 2002

30 Gennaio 2019 15:47

Sicilia, Caronia: “Nessun rinnovo dal 2002. Governo Musumeci dia la possibilità anche ai dipendenti del CAS di avere un nuovo contratto, applicando, come è normale che sia, quello nazionale delle Autostrade”

“Da ben 16 anni i dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane non hanno un rinnovo contrattuale, a causa di un sovrapporsi di norme che di fatto li ha ancorati al contratto dei regionali, senza però tutelarne peculiarità e diritti. Con la prossima finanziaria, a maggior ragione ora che il Governo Musumeci ha messo mano al rinnovo del contratto regionale, si dia la possibilità anche ai dipendenti del CAS di avere un nuovo contratto, applicando, come è normale che sia, quello nazionale delle Autostrade.” Lo ha dichiarato Marianna Caronia durante la discussione in Commissione Bilancio all’Ars sugli strumenti finanziari.

Valuta questo articolo