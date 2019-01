Sicilia, la nuova vita di Totò Cuffaro. L’ex governatore parte per il Burundi: “Porterò aiuti umanitari”

8 Gennaio 2019 18:28

Sicilia, la nuova vita di Totò Cuffaro: dopo il carcere, l’ex governatore ha deciso di dedicarsi al volontariato ed è pronto a partire in Burundi per portare aiuti umanitari

L’ex governatore Totò Cuffaro è pronto a partire in Africa, destinazione Burundi. Partirà dopodomani per consegnare denaro e beni di prima necessità raccolti anche durante la serata di beneficenza organizzata in Sicilia al Teatro Massimo di Palermo. 120 mila euro la somma raccolta che sarà destinata agli orfanotrofi: “Nel cointeiner in partenza– racconta all’Adnkronos- ci sono oltre venti scatoloni pieni di vestitini per bambini, abbiamo ricevuto dall’ospedale San Raffaele computer dismessi, un’ottica di Petralia, nelle Madonie, ha regalato 1.500 paia di montature e vetri. I ragazzi del Rotary che hanno fatto una raccolta di fondi, hanno portato libri, quaderni e vestiti. E ancora, generi alimentari non deteriorabili, attrezzature mediche, ad esempio, ecografi portatili, elettrocardiografi, strumenti per dentisti”. Quella di Cuffaro è una nuova vita: l’ex Presidente della Regione siciliana tre anni fa ha finito di scontare la pena di sette anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e ha deciso di dedicarsi al volontariato. In Burundi, racconta ancora Cuffaro “ci stiamo attrezzando anche per avere due mezzi agricoli, due trattori. Tutto quello che serve. E lì serve tutto. Stavolta non resto molto tempo, per motivi familiari, ma a fine gennaio ci torno per restarci molto di più”.

Già nel 2003 l’ex governatore, quando ancora ricopriva l’incarico a Palermo, aveva fatto costruire un ospedale in Burundi. “Lì – dice ancora Cuffaro – la sanità è a pagamento, se non hai soldi non puoi ricoverarti. Noi abbiamo fatto un accordo con il governo Burundi, in cambio di aiuto gestione e soldi, 5.000 al mese, ottenuti dai fondi donati. In questo modo potranno essere ricoverati gratuitamente il 30 per cento dei pazienti”. E ci saranno anche delle incubatrici “per i bambini nati prematuri che finora sono sempre morti”. “Nel Burundi le tasse le paga il 10 per cento delle persone – spiega Cuffaro – Gli stiamo portando anche piante di viti, può essere un nuovo fronte di economia. E poi, una industria tessile dismessa, che ci hanno donato da Mazzarino e siamo in contatto per metterla lì. Per dare lavoro a una trentina di persone”. “Io non riesco a stare fermo senza fare niente – racconta Cuffaro – Una cosa la devo fare. Come partire per il Burundi, ad aiutare la gente che non possiede niente“.

