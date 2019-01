Sicilia, ristorante “By Lucia Riina” a Parigi. Il sindaco di Corleone scrive al Premier Conte: “Fermiamo la figlia del boss”

9 Gennaio 2019 17:31

L’amministrazione di Corleone scrive una lettera al Governo nazionale: “Lucia Riina sta veicolando un messaggio pericoloso: pare che la famiglia del padrino corleonese voglia dire che Corleone è ancora Cosa loro”

Il sindaco di Corleone ha firmato una lettera approvata dai assessori e consiglieri e indirizzata al premier Conte, al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, al capo del Viminale Matteo Salvini e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, per fermare Lucia Riina. La figlia del boss ha da poco aperto in Rue Daru un ristorante, con lo stemma di Corleone nell’insegna. “In base allo Statuto e al regolamento comunale – ha detto il sindaco Nicolò Nicolosi – lo stemma della città può essere usato esclusivamente per finalità istituzionale e solo dopo l’autorizzazione da parte delle Autorità comunali che, ovviamente, in questo caso non c’è stata”. Per il neo primo cittadino: “associare il nome di Corleone alla famiglia del capo dei capi è devastante“. “Chiediamo al Governo – spiega il primo cittadino – di aiutarci a neutralizzare questa iniziativa, sostenendoci nella nostra azione davanti alle autorità francesi per impedire che nell’insegna di un ristorante possa esserci la commistione tra il nome di Corleone e la famiglia Riina”. Per Nicolosi, Lucia Riina sta veicolando “un messaggio pericoloso: pare che la famiglia del padrino corleonese voglia dire che Corleone è ancora ‘Cosa loro’, invece la città da anni lotta per affrancarsi da questo marchio infame che l’ha devastata”. L’Amministrazione comunale di Corleone in queste ore sta inoltre predisponendo la diffida a usare lo stemma di Corleone.

