28 Gennaio 2019 18:41

Firmato il contratto per 13.800 lavoratori regionali in Sicilia: era fermo da dieci anni

Dopo dieci anni di fermo, è stato firmato questo pomeriggio il contratto di lavoro dei 13.800 lavoratori regionali in Sicilia. Il contratto comporta un aumento medio di 90,30 euro per il triennio 2016-2018, nella media del rinnovo nazionale. Soddisfatte Cisl e Fp Cisl siciliane, che hanno sottoscritto l’accordo per il tramite dei segretari generali Mimmo Milazzo e Paolo Montera.

