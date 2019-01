Sicilia, cacciatore spara a una beccaccia: finge di ipnotizzarla e filma l’agonia, il VIDEO che fa ha fatto indignare il web

15 Gennaio 2019 18:18

Il video che ha fatto indignare il web, cacciatore in Sicilia spara a una beccaccia e se ne fa beffa fingendo di ipnotizzarla: il povero animale è però in preda all’agonia

Finge di ipnotizzarla, ma in realtà il povero animale è già in preda all’agonia. Sono desolanti le immagini diffuse in rete da un cacciatore che raccontano l’ennesimo episodio di sadico e sprezzante divertimento ai danni degli animali. Oggetto del divertimento è una povera beccaccia, centrata in pieno dal proiettile del cacciatore e poi filmata. Il WWF ha deciso di denunciare e commentare in un video, che alleghiamo a corredo dell’articolo, quanto accaduto. “Dopo che la scarica di pallini di piombo investe non colpendo organi vitali la beccaccia rimane ancora viva ma non può più volare o scappare. Una lenta agonia l’attende, tra atroci sofferenze. – racconta il Wwf – Allora il cacciatore, invece di porre fine all’inutile strazio con un gesto compassionevole, ne approfitta per improvvisare uno sketch di dubbia comicità: scimmiottando uno dei numeri di Giucas Casella, fa finta di “ipnotizzare” la Beccaccia e si vanta di tali “poteri”.

Valuta questo articolo