Sicilia: agnellino gettato tra i rifiuti dopo le Feste [FOTO]

8 Gennaio 2019 17:02

Ad Adrano (Catania) un agnellino è stato gettato come un rifiuto dopo le Feste

“Un agnellino senza vita è stato gettato tra cumuli di rifiuti in via San Filippo, accanto palazzo Ciancio, ad Adrano (Catania). Un’immagine raccapricciante che descrive la miseria umana. È un gesto ignobile che va contro i valori del Natale. Quel cucciolo rappresenta un messaggio di Pace e di Vita. Chiediamo al Sindaco Angelo D’Agate di far rispettare le norme sullo smaltimento di carcasse di animali a tutela delle condizioni igienico-sanitarie e soprattutto di individuare l’autore del gesto infame.

È una grave offesa alla dignità degli animali e alla morale di chi crede nella sacralità della nascita. Natale dovrebbe essere una rinascita interiore in cui si celebra il valore della vita. È compito di tutti noi riscoprire il valore autentico di queste Feste; festeggiarlo nel modo giusto, vivendoli come giorni sacri nel quali i buoni sentimenti devono prevalere”, così in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente di Animalisti Italiani onlus.

