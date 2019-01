Sicilia, 39 anni fa Cosa Nostra ammazzava Piersanti Mattarella. Casellati: “Uomo tragicamente illuminante”

6 Gennaio 2019 12:40

39 anni fa in Sicilia la mafia uccideva il presidente della Regione, Casellati: “Mattarella resta un esempio tragicamente illuminante”

“Trentanove anni fa, la mano assassina di Cosa Nostra colpiva a morte Piersanti Mattarella. Un uomo con la schiena dritta, che ha pagato con la vita il coraggio di sfidare la mafia semplicemente per seguire la propria coscienza di persona onesta“. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando Piersanti Mattarella, presidente della Regiona Siciliana, ucciso il 6 gennaio del 1980. “Nella politica, nelle istituzioni, come nella società civile, il nostro Paese- ha aggiunto Casellati- ha più che mai bisogno di persone perbene che lottino per una società più giusta, più sicura, più libera, senza nascondersi e rifuggendo dall’indifferenza e dall’egoismo. Anche a distanza di decenni, Piersanti Mattarella, in questo senso, resta un esempio tragicamente illuminante”.

La matrice dell’agguato Mattarella riconduce ad un’asse mafiosa- terroristica neofascista, che vedrebbe coinvolti i Nuclei armati rivoluzionari. Il fratello del Capo di Stato fu ucciso perché andava fermatata l’azione di rinnovamento politica.Mattarella è stato ricordato oggi a Castellammare del Golfo, dove giacciono le sue spoglie, e a Palermo, in via Libertà, luogo in cui venne ucciso. A febbraio inoltre, partiranno le riprese del film sulla strage Mattarella.