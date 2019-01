Sicilia, fiocco rosa in autostrada: 18 enne in preda alle doglie partorisce in una stazione di servizio

13 Gennaio 2019 16:29

I medici, visto l’avanzato stadio del travaglio, hanno deciso di far partorire la giovane donna in una stazione di servizio lungo la statale Palermo-Agrigento

Attimi concitati ieri in Sicilia, lungo la statale Palermo-Agrigento, per i sanitari del 118 che hanno soccorso una ragazza di 18 anni in preda alle doglie. La giovane, alla seconda gravidanza, ha partorito a bordo di un’ambulanza ferma in una stazione di servizio, perché l’elisoccorso che avrebbe dovuto trasportala da Lercara Friddi in ospedale non è riuscito a soccorrerla, a causa delle avverse condizioni meteo. I medici l’hanno quindi soccorsa a bordo del mezzo del 118, ma il travaglio, ormai in fase avanzata, ha costretto i sanitari a fermare l’ambulanza presso una stazione di servizio. La donna ha partorito una bimba di 3 chili e 400 grammi ed entrambe sono state trasferite presso l’ospedale Civico di Palermo. Mamma e figlia stanno bene.

