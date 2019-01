7 Gennaio 2019 14:56

Nel pieno rispetto della decisione degli altri clubs della Curva Sud Gioventù Giallorossa 1980 ritiene, “coerentemente con l’idea principale della fondazione dello stesso gruppo, di non poter disertare lo stadio e conseguentemente, pur condividendo il disprezzo per chiunque abbia portato la gloriosa biancoscudata in questa melma precisiamo che saremo presenti per il Messina, contestando Sciotto e le sue scelte sbagliate e difendendo a modo nostro il vessillo scudato”.

