Serie D, risultati e classifica: l’Acr Messina perde 2-0 contro la capolista Bari. Sconfitta per il Città di Messina. Pari per Cittanovese e Locri

6 Gennaio 2019 16:36

Serie D, risultati e classifica: la capolista Bari conquista i tre punti contro l’Acr Messina, sconfitta per il Città di Messina contro la Palmese, goleada del Turris contro il Roccella

Serie D, risultati e classifica- Prima giornata di ritorno della quarta serie italiana. Nel Girone I la capolista Bari batte 2-0 l’Acr Messina e si consolida al primo posto. Sconfitta in casa per il Castrovillari contro il Portici, sconfitta per il Città di Messina contro la Palmese. Un punto a testa per Locri, Nocerina, Cittanovese e Sancataldese. Scoppola del Roccella contro la Turris.

RISULTATI LIVE:

Bari- Messina 2-0

Castrovillari- Portici 1-2

Città di Messina- Palmese 0-1

Cittanovese- Sancataldese 1-1

Igea Virtus- Gela 0-0

Locri- Nocerina 2-2

Marsala- Rotonda 2-0

Turris- Roccella 5-0

Acireale- Troina RINVIATA

CLASSIFICA: