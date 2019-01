Serie D, Messina-Cittanovese si giocherà a porte chiuse

26 Gennaio 2019 11:09

Serie D, Acr Messina: a porte chiuse la sfida con la Cittanovese

Per disposizione della Questura di Messina, l’incontro tra Acr Messina e Calcio Cittanovese, in programma domenica alle 14.30 al Franco Scoglio, verrà disputato a porte chiuse. Il provvedimento, per motivi di ordine pubblico, è stato emesso per sette giorni in attesa che venga definito l’iter per la licenza definitiva all’organizzazione dei pubblici spettacoli. In conseguenza di ciò, la società ha sospeso la prevendita dei biglietti. I tifosi già in possesso del tagliando d’ingresso possono chiedere il rimborso presso il punto vendita in cui hanno acquistato il titolo di ingresso.

Valuta questo articolo