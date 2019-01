Serie C diretta LIVE: la Reggina in campo a Bisceglie. Intanto la società piazza altri due colpi [NOMI e DETTAGLI]

20 Gennaio 2019 14:40

Serie C diretta LIVE: la Reggina, in cerca di rinforzi, sarà in campo a Bisceglie. Derby Catanzaro-Rende. La Vibonese sfida il Trapani

Serie C diretta LIVE- La Reggina è pronta a scendere in campo contro il Bisceglie, un turno fondamentale per le ambizioni del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B dopo il cambio di proprietà. La nuova dirigenza si è presentata con il botto, già quattro gli acquisti (Bellomo, De Falco, Doumbia e Strambelli) ed entro mercoledì due annunci ufficiali (l’attaccante Baclet ed il terzino Procopio). Le altre sfide: derby Catanzaro-Rende, la Vibonese sfida il Trapani.

RISULTATI LIVE:

Monopoli-Potenza 0-0

Siracusa-Catania 1-0

Trapani-Vibonese 0-0

Viterbese-Juve Stabia 0-1

Bisceglie- Reggina ore 16.30

Catanzaro- Rende ore 16.30

Matera- Sicula Leonzio ore 16.30

Virtus Francavilla- Cavese ore 16.30

Casertana- Rieti ore 18.30

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 46 TRAPANI 37 RENDE 31 CATANZARO 31 CATANIA 31 MONOPOLI 30 REGGINA 27 VIBONESE 27 POTENZA 26 CASERTANA 23 CAVESE 22 SICULA LEONZIO SIRACUSA 15 FRANCAVILLA 18 RIETI 16 BISCEGLIE 15 VITERBESE 13 MATERA 11 PAGANESE 5

Valuta questo articolo