Serie C diretta LIVE: Reggina a Monopoli per i tre punti, Rende a Catania, Catanzaro in casa contro la Casertana

27 Gennaio 2019 16:00

Serie C diretta LIVE: sfida a Monopoli per la Reggina, la squadra del presidente Gallo vuole conquistare i tre punti. Rende a Catania, Catanzaro in casa contro la Casertana

Serie C diretta LIVE- La Reggina vuole proseguire il filotto di vittorie: alle 16:30 sfida il Monopoli in trasferta. Il Rende gioca a Catania, il Catanzaro in casa contro la Casertana. La Vibonese a Matera con i padroni di casa in forte crisi societaria. La capolista Juve Stabia in casa contro la Paganese.

RISULTATI LIVE:

Bisceglie-Viterbese 0-0

Catania-Rende

Catanzaro-Casertana 3-2

Cavese-Rieti

Juve Stabia-Paganese

Matera-Vibonese

Monopoli-Reggina

Siracusa-Trapani 1-2

Virtus Francavilla-Sicula Leonzio

LA CLASSIFICA:

JUVE STABIA 50 TRAPANI 41 CATANIA 40 CATANZARO 38 REGGINA 34 MONOPOLI 33 CASERTANA 32 RENDE 31 VIBONESE 30 POTENZA 27 FRANCAVILLA 24 SICULA 24 CAVESE 22 SIRACUSA 19 RIETI 19 VITERBESE 16 BISCEGLIE 15 MATERA 11 PAGANESE 9

