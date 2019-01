Serie C, Bellomo segna al 96° e la Reggina sbanca Bisceglie: 5° posto in classifica, -6 da Catania e Catanzaro

20 Gennaio 2019 18:35

Serie C, la Reggina vince a Bisceglie e vola al quinto posto in classifica

La Reggina vince a Bisceglie grazie a un gol di Bellomo al 96°: il neo acquisto è entrato in campo e ha dato la scossa decisiva nel finale di una partita molto combattuta che la squadra di Cevoli aveva interpretato bene sin dall’inizio, sprecando troppo in area di rigore. La vittoria, alla fine, arriva soltanto in extremis ma è assolutamente meritata. Per gli amaranto è il sesto risultato utile consecutivo (4 vittorie e due pareggi), con due soli gol subiti nelle ultime 6 partite. Adesso gli amaranto sono al quinto posto in classifica, a -6 da Catania e Catanzaro terzo e quarto. Mercoledì sera appuntamento al Granillo (ore 20:30) per la partita contro la Viterbese nel turno infrasettimanale, poi Domenica il primo scontro diretto in zona playoff sul difficile campo del Monopoli.

Intanto cresce l’attesa per l’evento di domani all’Altafiumara dove la nuova proprietà del Presidente Gallo si presenterà alla città.

