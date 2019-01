Serie B diretta LIVE: partite in casa per Cosenza e Crotone

18 Gennaio 2019 22:48

Serie B diretta LIVE: primo turno del 2019 per la seconda serie italiana, partite tra le mura amiche per Crotone Cosenza

Serie B diretta LIVE- Ritorna la seconda serie italiana con la prima partita del 2019. Brutta sconfitta per il Palermo, nell’anticipo di questa sera, contro una Salernitana gagliarda. Per i siciliani una partita sottotono. La secondo in classifica, il Brescia, sfida il Perugia. Turno casalingo per le squadre calabresi: il Crotone sfida il Cittadella, il Cosenza al “Gigi Marulla” contro l’Ascoli.

PROGRAMMA:

Palermo- Salernitana 1-1

Carpi-Foggia

Crotone-Cittadella

Lecce-Benevento

Perugia-Brescia

Calcio Padova-Verona

Cosenza-Ascoli

Pescara- Cremonese

Spezia-Venezia

LA CLASSIFICA

PALERMO 37 BRESCIA 32 PESCARA 32 VERONA 30 LECCE 29 BENEVENTO 29 SALERNITANA 27 CITTADELLA 26 PERUGIA 26 SPEZIA 25 ASCOLI 24 CREMONESE 22 VENEZIA 21 COSENZA 19 CARPI 17 LIVORNO 15 CROTONE 13 FOGGIA 13 PADOVA 12

