5 Gennaio 2019 12:19

Serie B: la preparazione del Crotone ripartirà lunedì 7 gennaio con un allenamento pomeridiano presso il centro sportivo “Antico Borgo”

Si avvicina la ripresa degli allenamenti in casa Crotone. La preparazione dei rossoblù ripartirà lunedì 7 gennaio con un allenamento pomeridiano presso il centro sportivo “Antico Borgo”. Il programma dei pitagorici prevede un ritiro, in città, fino a sabato 12. La prima partita di campionato è in programma per sabato 19 (ore 15) allo “Scida” contro il Cittadella, gara valevole per la 1ª giornata di ritorno della Serie BKT.