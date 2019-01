Sea Watch, Toninelli: “L’Italia torna ad alzare la testa in Europa, migranti saranno distribuiti in 7 paesi”

30 Gennaio 2019 19:53

Sea Watch, Toninelli: “L’Ue ha ceduto, ingranata la marcia giusta verso equa ripartizione delle responsabilità sui migranti”

”L’Ue ha ceduto e i migranti della Sea Watch saranno distribuiti in sette diversi Paesi tra cui Francia, Lussemburgo e Germania. Ingranata la marcia giusta verso equa ripartizione di responsabilità. L’Italia torna ad alzare la testa in Europa’‘. Lo ha il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, su Twitter. La nave è attesa per le nove al porto di Catania. I migranti maggiorenni verranno immediatamente trasferiti nell’hotspot di Messina, i minorenni nelle strutture di accoglienza a Catania.

Valuta questo articolo