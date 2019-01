Sea Watch partita da Siracusa verso Catania: i migranti maggiorenni verranno sistemati nell’hotspot di Messina

31 Gennaio 2019 06:49

Sea Watch 3 è rimasta bloccata nei giorni scorsi in attesa di un accordo sulla destinazione dei 47 migranti a bordo

E’ partita intorno alle 05:30 dalla rada di Siracusa la Sea Watch 3, rimasta bloccata nei giorni scorsi in attesa di un accordo sulla destinazione dei 47 migranti a bordo. La nave, scortata da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, giungerà nel porto di Catania intorno alle 8. I 15 migranti minori (tutti tra 14 e 17 anni) saranno sistemati in centri di accoglienza per minori, mentre i maggiorenni andranno nell’hotspot di Messina.

Intorno alle 2 è stato riparato il guasto al verricello dell’ancora che aveva ritardato la partenza, prevista inizialmente per le 21 di ieri.

