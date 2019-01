Sea Watch: associazioni già al porto di Catania per l’arrivo della nave, i migranti maggiorenni saranno accolti nell’hotspot di Messina

30 Gennaio 2019 19:45

Atteso entro le 21 l’arrivo della nave Sea Watch al porto di Catania: i migranti maggiorenni saranno subito trasferiti nell’hotspot di Messina

“Finalmente alle 20 arriverà a Catania la nave Sea Watch e toccheranno terra donne, uomini e bambini. Noi saremo lì ad accoglierli. Dopo essere stati ostaggio delle politiche razziste del Governo e dell’Unione Europea, da stasera dovremo assicurarci che possano trovare un’accoglienza degna in Sicilia, in Italia e in Europa“. Lo scrive su Facebook Matteo Iannitti di ‘Catania bene Comune’M che insieme ad altre associazioni attenderanno l’arrivo della nave Ong al porto di Catania. La nave Ong in realta dovrebbe arrivare nel porto di Catania non prima delle ore 20.30, 21. Secondo quanto riportato da fonti del Viminale, al loro arrivo i maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina. I minori saranno invece accolti nei centri di accoglienza ministeriali a Catania.

