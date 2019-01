27 Gennaio 2019 22:01

Polverini: “voglio sostenere con forza l’iniziativa della collega Prestigiacomo che stamattina è salita a bordo della Sea Watch per verificare le condizioni in cui versano i 47 migranti tra cui tanti minori”

“Voglio sostenere con forza l’iniziativa della collega Prestigiacomo che stamattina è salita a bordo della Sea Watch per verificare le condizioni in cui versano i 47 migranti tra cui tanti minori. Voglio appellarmi a Salvini affinche’ queste persone e sottolineo persone vengano sbarcate ed assicurate alle strutture in grado di accoglierle. Non riesco a riconoscere in questo atteggiamento l’Italia e la sua storia”. E’ quanto afferma in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia.

