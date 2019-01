Sea Watch a Catania: la nave adesso rischia il sequestro

31 Gennaio 2019 11:00

Sea Watch, migranti al porto di Catania. ll sindaco: “La magistratura farà le valutazioni del caso”. La nave potrebbe essere sottoposta a sequestro

“Era giusto che questa situazione si chiudesse, ora gli organi della magistratura farà le sue valutazioni del caso“. Lo ha detto Salvo Pogliese, sindaco della città di Catania, commentando lo sbarco della Sea Watch nella città etnea. Il sindaco non risparmia critiche all’Olanda che “ha avuto un atteggiamento pilatesco“. E sull’inchiesta che aprirà la Procura di Catania dice: “Bisogna vedere se ci sono gli estremi per agire o meno”. Lo sbarco a Catania disposto dal Viminale sposta la competenza giudiziaria da Siracusa. Salvini stesso ha dichiarato di sperare che “ad attendere a Catania la nave ci sia un procuratore che voglia indagare sul comportamento di questa Ong“. A curarsi dell’inchiesta sarà il procuratore Zuccaro, noto per la sue posizioni anti Ong. La nave potrebbe anche essere sottoposta a sequestro, così come auspicato Salvini e Di Maio.

Valuta questo articolo