31 Gennaio 2019 14:49

Messina: arrivati in città i 32 migranti adulti sbarcati dalla Sea Watch

Sono arrivati a Messina i 32 migranti sbarcati dalla Sea Watch nel porto di Catania. I 32 naufraghi sono tutti maggiorenni e resteranno nella struttura di accoglienza in attesa di conoscere in quali paesi europei verranno accolti. I migranti sono arrivati a bordo di un pullman bianco che li ha accolti al porto di Catania. I restanti 15 minori non accompagnati sono stati portati nei centri di accoglienza per minori.

