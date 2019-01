Sea Watch, Prestigiacomo: “sterili polemiche sulla mia presenza”

27 Gennaio 2019 20:24

“La nostra e’ stata un’iniziativa umanitaria trasversale, per accertarsi delle condizioni dei migranti a bordo della Sea Watch, che stiamo studiando per vedere se possa avere un seguito in Parlamento. Le polemiche sulla mia presenza sono sterili e su questo Berlusconi ha gia’ parlato”. Lo ha affermato la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo nel porto di Siracusa dopo avere eseguito un sopralluogo sulla nave della Ong tedesca che batte bandiera olandese con Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l’avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata.

