Sea Watch, gli psicologi: “Grave disagi per i migranti a bordo, dignità umana disprezzata e banalizzata”

30 Gennaio 2019 17:47

Sea Watch, un team di psicologi in Sicilia impegnati nell’assistenza ai minori stranieri racconta: “Assistiamo increduli alla banalizzazione della vita umana”

Gli psicologi siciliani, da tempo impegnati nell’assistenza ai minori stranieri non accompagnati, “assistono increduli alla banalizzazione della vita umana e al disprezzo della dignità della persona”. “Da 12 giorni, 47 migranti di cui 15 minori, aspettano di sbarcare dalla Sea Watch 3 che li ha soccorsi davanti alla Libia”, si legge in una nota. “Non vogliamo entrare nella polemica politica che oggi caratterizza il nostro Paese. Ma, come psicologi, non possiamo ignorare il grave stato di degrado fisico e psicologico in cui versano i migranti a bordo della Sea Watch”, così il presidente Fulvio Giardina, afferma “con forza l’impegno e il pensiero comune della categoria professionale che rappresenta”. “Confidiamo nella notizia non ancora ufficiale di un imminente sbarco – considerato l’intervento previsto della CRI e dalla sanità marittima sulla barca olandese – con l’auspicio che queste 47 persone possano trovare l’accoglienza che meritano“. (Adnkronos)

Valuta questo articolo